Отец Хендерсона рассказал, что у футболиста раздроблено левое предплечье

Брайан Хендерсон, отец полузащитника сборной Англии Джордана Хендерсона, заявил, что травма футболиста оказалась более серьезной, чем сообщалось ранее.

36-летний игрок получил травму при праздновании победы над Мексикой (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026. Полузащитник пытался перепрыгнуть через рекламные щиты и неудачно упал. Изначально сообщалось, что футболист повредил запястье, однако, по словам Хендерсона-старшего, у игрока полностью раздроблено левое предплечье.

«Это левое предплечье — он просто полностью раздробил его. Ему наложат гипс, а дальше все будет зависеть от того, что скажут специалисты», — приводит Daily Mail слова отца футболиста.

В среду Хендерсону предстоит операция. Полузащитник планирует остаться в расположении сборной Англии до конца чемпионата мира.

Англичане в 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют против норвежцев. Матч пройдет в ночь с 11 на 12 июля.