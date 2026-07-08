Месси — о незабитом пенальти в матче ЧМ-2026 с Египтом: «Я был очень зол на себя»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал нереализованный пенальти в матче против сборной Египта (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

39-летний аргентинец стал первым игроком в истории, дважды не забившим с пенальти на одном ЧМ. Однако в концовке матча с Египтом Месси отметился голом и результативной передачей.

«Я был очень зол на себя за этот пенальти, очень мучился из-за того, что снова промахнулся. Если бы я забил тогда, это изменило бы ход игры. Мы играли хорошо. Кроме пенальти, у нас были явные моменты. Вратарь тащил невероятные мячи. К счастью, в концовке все сложилось для меня удачно. Очень важно иметь возможность помочь команде после того, что случилось», — приводит TyC Sports слова Месси.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет против Швейцарии. Матч пройдет 12 июля в 4.00 по московскому времени.