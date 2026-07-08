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8 июля, 04:51

Чемпионат мира-2026 стал рекордным по количеству нулевых ничьих

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Ариас и Дамн Ндойе.
Фото Reuters

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Колумбии стал восьмым на турнире, который в основное время закончился со счетом 0:0.

Это рекорд по количеству матчей без забитых голов за один чемпионат мира. Ранее по семь матчей со счетом 0:0 в основное время было на чемпионатах мира а 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годах.

В серии пенальти Швейцария выиграла (4:3) и вышла в 1/4 финала, где встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
0:0
Колумбия
Сборная Швейцарии радуется победе над Колумбией в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 8&nbsp;июля.Швейцария вышла в четвертьфинал ЧМ после драматичной серии пенальти. Колумбия не реализовала убойные моменты
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