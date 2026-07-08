Чемпионат мира-2026 стал рекордным по количеству нулевых ничьих

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Колумбии стал восьмым на турнире, который в основное время закончился со счетом 0:0.

Это рекорд по количеству матчей без забитых голов за один чемпионат мира. Ранее по семь матчей со счетом 0:0 в основное время было на чемпионатах мира а 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годах.

В серии пенальти Швейцария выиграла (4:3) и вышла в 1/4 финала, где встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04.00 по московскому времени.