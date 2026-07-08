Хамес повторил рекорды Оспины по матчам за сборную Колумбии

Полузащитник Хамес Родригес стал рекордсменом сборной Колумбии по сыгранным матчам. Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Швейцарии (0:0, пен. — 3:4) стал для него 131-м за национальную команду.

34-летний колумбиец повторил рекорд вратаря Давида Оспины по этому показателю. При этом голкипер выступает за сборную Колумбии с 2007 года, а Хамес — с 2011-го. При этом оба сейчас находятся в статусе свободного агента, так как у них закончились контракты с клубами.

В 131 матче за сборную Колумбии Хамес забил 31 гол и сделал 43 голевые передачи. В 2014 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив 6 голов.