Фернандес забил 3000-й гол в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес забил гол в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта (3:2). Этот забитый мяч стал 3000-м в истории турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.

Рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира является аргентинец Лионель Месси, на счету которого 21 мяч. Второй в этом списке — француз Килиан Мбаппе с 19 мячами.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике. Финал турнира запланирован на 19 июля.