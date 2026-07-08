Варгас: «Сборная Швейцарии сотворила историю»

Автор победного пенальти в серии пенальти швейцарец Рубен Варгас поделился эмоциями после выхода сборной Швейцарии в 1/4 финала благодаря победе над Колумбией (0:0, пен. — 4:3).

«Не думаю, что я еще до конца осознал произошедшее. Благодарю Бога за этот момент. Я даже не был уверен, что смогу сыграть. Мы все же решили попробовать, и, оглядываясь назад, просто благодарен и счастлив, что смог помочь команде.

Команда проделала невероятную работу и сражалась более 120 минут. Сегодня здесь было совсем непросто играть в футбол. А теперь мы сотворили историю. Это просто невероятное чувство», — цитирует официальный сайт ФИФА Варгаса.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04.00 по московскому времени.