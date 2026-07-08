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8 июля, 07:20

Скалони — о камбэке Аргентины в матче с Египтом: «Когда дела идут плохо, мы выкладываемся полностью»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над сборной Египта в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Аргентинцы уступали со счетом 0:2 к 79-й минуте, но сумели сравнять счет и вырвать победу. Скалони ушел с послематчевого интервью, не сумев сдержать слез.

«Египет — очень хорошая команда, но я чувствую, что на протяжении всего матча инициатива была у нас. Проигрывать можно по-разному, но эта команда всегда борется. Я всегда эмоционален. Переживать такие эмоции — это невероятно. Сегодня была одна из тех проверок, которые тебя закаляют. Такая у нас команда: когда дела идут плохо, мы выкладываемся полностью. Было ощущение, что в какой-то момент у нас будет шанс, и мы сможем перевернуть игру», — цитирует Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет против Швейцарии. Матч пройдет 12 июля в 4.00 по московскому времени.

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