Салах: «Не хочу слишком много говорить о судействе, иначе у меня будут большие неприятности»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах после поражения от Аргентины (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 заявил, что остался недоволен судейством.

«Я не хочу слишком много говорить о судействе, потому что, если я это сделаю, у меня будут большие неприятности. Грустно и обидно видеть, как все эти решения идут против тебя в матче, тем более, что мы говорим о решающем матче чемпионата мира», — приводит Goals Side слова Салаха.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина встретится с Швейцарией. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04.00 по московскому времени.