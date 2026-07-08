Майкл Оливер назначен главным арбитром на матч Испания — Бельгия

Главным арбитром на матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Бельгии назначен англичанин Майкл Оливер.

В бригаду вошли ассистенты судьи Стюарт Берт (Англия) и Джеймс Мэйнвейринг (Англия), резервным арбитром будет Дэнни Маккели (Нидерланды), резервным ассистентом Хессел Стригстра (Нидерланды), видеоарбитром (ВАР) назначен Джаред Джиллетт (Англия), а его ассистентами — Деннис Хиглер (Нидерланды) и Томаш Квятковски (Польша).

На ЧМ-2026 Оливер работал на четырех матчах: Нидерланды — Швеция (5:1), Франция — Норвегия (4:1) и Канада — Марокко (1/8 финала, 0:3).

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия пройдет 10 июля в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.