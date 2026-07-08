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8 июля, 05:01

Ромарио: «Эндрик принесет болельщикам много радости, но в матче против Норвегии он был ужасен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эндрик после поражения от Норвегии.
Фото Imagn Images, Reuters

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио раскритиковал нападающего Эндрика после поражения бразильцев от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Мне нравится Эндрик, и он станет футболистом, который принесет нам много радости, но в матче против Норвегии он был ужасен. Потом люди говорят: «Ах, он же молодой». Да к черту это. Он должен был забить этот чертов гол. Молодой, среднего возраста, старый — мне все равно», — цитирует Marca Ромарио.

19-летний Эндрик на ЧМ-2026 сыграл 111 минут в 4 матчах и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 21 игре за национальную команду.

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