Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Колумбии (0:0, пен. — 4:3).

28-летний швейцарец сделал 3 сэйва в игре, а также отразил решающий пенальти в серии от Хуана Камило Эрнандеса.

«Этот гигантский вратарь совершил несколько важнейших спасений, но самым ценным стал отраженный пенальти в серии послематчевых ударов — он не позволил отличиться Кучо Эрнандесу после того, как его партнер по сборной Швейцарии Мануэль Аканджи пробил намного выше ворот», — написала пресс-служба ФИФА.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04.00 по московскому времени.