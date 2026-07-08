Тренер Колумбии Лоренцо о поражении от Швейцарии в серии пенальти: «Мы заслужили немного большего»

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо объяснил поражение от сборной Швейцарии (0:0, пенальти 3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Безусловно, нам не хватало забить гол. Мы знали, что это будет очень напряженный, тактический и равный матч. Но я думаю, что за 90 минут мы заслужили немного большего, учитывая наши намерения и нанесенные нами удары. У нас было 15 попыток. Это много, и если мы не забиваем, то за это приходится расплачиваться. Тут не за что винить. Иногда мяч залетает в ворота, а иногда нет», — цитирует Лоренцо MSN.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Швейцария сыграет против Аргентины. Матч пройдет 12 июля и начнется в 4.00 по московскому времени.