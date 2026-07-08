Джака: «Даже будучи небольшой страной в элитном футболе возможно все»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Колумбией (0:0, пен. — 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я думаю, что нынешнее поколение нашей сборной — особенное. Надеюсь, однажды появится еще одно такое, но мы очень долго ждали такую команду. Мы, более опытные игроки, чувствуем давление со стороны молодых футболистов, а вместе с тем должны каждый день и в каждом матче подавать пример. Конечно, стараемся передавать свой опыт, но прежде всего — менталитет, что даже будучи небольшой страной, на этом уровне, в элитном футболе, возможно все. От тренерского штаба до последнего игрока — мы все можем гордиться тем, чего добились», — цитирует официальный сайт ФИФА Джаку.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04:00 по московскому времени.