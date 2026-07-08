Форвард сборной Аргентины Мартинес: «Мы продолжим выкладываться не только ради себя, но и ради Месси»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес пообещал выкладываться ради форварда Лионеля Месси, который проводит последний чемпионат мира в карьере.

Во вторник аргентинцы победили Египет (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026, отыгравшись с 0:2. Отметившийся голом и результативной передачей Месси был признан лушим игроком матча.

«Я бережно храню в памяти все, чему он нас учит. Его опыт неоценим. Он наш наставник, пример для подражания и лидер. Было очень трогательно видеть его эмоции после победы над Египтом. Я сказал ему, чтобы он наслаждался моментом, так как он это заслужил. И я пообещал ему, что мы продолжим выкладываться на полную не только ради себя, но ради него, ведь это его последний чемпионат мира», — цитирует Мартинеса пресс-служба ФИФА.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет против Швейцарии. Матч пройдет 12 июля в 4.00 по московскому времени.