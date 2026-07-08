Суарес: «Сборная Колумбии заслуживала большего на ЧМ-2026»

Нападающий сборной Колумбии Луис Суарес после поражения от Швейцарии (0:0, пен. — 3:4) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 поблагодарил болельщиков.

«Я думаю, что эта сборная была достойна большего. Я просто хочу поблагодарить всю страну и людей, которые заполнили стадион здесь. Надеюсь, это станет важной отправной точкой, потому что то, что эта команда показала на этом чемпионате мира, нужно воспринимать с позитивной стороны», — цитирует официальный сайт ФИФА Суареса.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04.00 по московскому времени.