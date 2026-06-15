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15 июня, 13:45

Сын Плющенко — о ЧМ-2026 с 48 командами: «Это стрем, а не норм»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российский фигурист Александр Плющенко, выступающий в медиафутболе, в колонке для «СЭ» раскритиковал расширенный формат чемпионата мира-2026 и назвал Норвегию главной темной лошадкой турнира.

— Вообще, 48 команд на чемпионате мира — это стрем, а не норм, если честно. Я не то чтобы имею что-то против этих Кюрасао и Кабо-Верде. Мне кажется, они просто быстро повылетают и те, кому они достались в группе, легко пройдут в плей-офф. Но на таком чемпионате много темных лошадок. Главная — сборная Норвегии. Мы помним, как в прошлый раз такая темная лошадка дошла до полуфинала, это была Марокко. У норвежцев есть Эрлинг Холанн, Эдегор, много молодых, сильный вратарь Нюланн, в атаке также Серлот. Могут зайти очень далеко, — написал Плющенко в колонке для «СЭ».

ЧМ-2026 — первый чемпионат мира с 48 командами. На групповом этапе 12 квартетов, а после него впервые пройдет стадия 1/16 финала. Норвегия сыграет в группе I с Францией, Сенегалом и Ираком.

Игроки сборной Франции.«Испания для меня не фаворит — у них много пафоса. Ставлю на Францию». Колонка Александра Плющенко — о ЧМ-2026

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