Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

15 июня, 13:30

Бельгия — Египет: во сколько начало матча группового этапа ЧМ-2026

Бельгия и Египет сыграют на групповом этапе чемпионата мира-2026 15 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Кевин Де Брейне.
Фото Getty Images

Сборные Бельгии и Египта сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча группы G пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа G.
15 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
1:1
Египет

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бельгия — Египет можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Бельгия&nbsp;&mdash; Египет.Бельгия — Египет: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.40 мск.

Бельгия и Египет начнут выступление на чемпионате мира с очного матча. Помимо этих команд, в группе G сыграют сборные Ирана и Новой Зеландии. Во 2-м туре бельгийцы встретятся с Ираном, а египтяне — с Новой Зеландией.

ЧМ-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, разделенные на 12 групп. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кевин Де Брейне
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Египта по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Аленичев назвал пять главных сюрпризов первого тура ЧМ-2026
«Наконец-то смогу высказаться». Капитан сборной Марокко Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Аленичев: «Месси индивидуально сильнее Роналду»
Мостовой: «У США выше шансы на победу, Австралия предыдущий матч выиграла чудом»
США — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Агент Барбоза: «Бразилия должна не только победить Гаити, но и выдать очень убедительный матч»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Плющенко: «Испания для меня не фаворит чемпионата мира — у них много пафоса»

Сын Плющенко — о ЧМ-2026 с 48 командами: «Это стрем, а не норм»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости