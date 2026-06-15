Сборные Бельгии и Египта сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча группы G пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа G.

15 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бельгия — Египет можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.40 мск.

Бельгия и Египет начнут выступление на чемпионате мира с очного матча. Помимо этих команд, в группе G сыграют сборные Ирана и Новой Зеландии. Во 2-м туре бельгийцы встретятся с Ираном, а египтяне — с Новой Зеландией.

ЧМ-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, разделенные на 12 групп. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.