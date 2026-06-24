Агент Барбоза о победе Португалии: «Не надо витать в облаках! Очень слабый Узбекистан»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поделился мнением о крупной победе команды Роберто Мартинеса над Узбекистаном (5:0).

— Главный вывод, который вы сделали для себя по матчу Португалия — Узбекистан?

— Мы, люди, которые давно смотрят футбол, точно не впали в эйфорию от нашей победы. Да, молодцы, забили пять, могли и больше. Но давайте будем честны. Узбекистан выглядел очень слабо. Такое ощущение, футболисты вышли на поле сильно зажатыми. Против Колумбии подопечные Каннаваро смотрелись совершенно по-другому, даже вполне могли рассчитывать на большее. Что произошло с ними вчера? Загадка...

В общем, конечно, мы довольны результатом, тем, что удалось победить после невзрачной ничьей с Конго, но не надо витать в облаках! Не понимаю тех, кто уже видит португальцев чуть ли не финале или в полуфинале. Рано!

Давайте ждать поединка с колумбийцами — с очень достойным соперником. На бумаге я сейчас не вижу фаворита в этой паре. Только после этой встречи можно будет судить о силе нашей команды и делать реальные выводы.

Пока все очень неопределенно. Да, некоторые изменения главного тренера Роберто Мартинеса в составе освежили нашу игру. Но еще не все проблемы решены. Сборная же приехала на турнир, чтобы как минимум попасть в четверку сильнейших. Так что игра с узбеками должна остаться в прошлом. Она совершенно непоказательна.

— Неужели вы по-прежнему считаете, что Роналду не должен выходить в старте?

— Да, я так думаю и своего мнения не изменил!

— Разве его дубль — не аргумент?

— Ну... Да, забил два мяча. Но кому? Узбекистану, который, по сути, не сопротивлялся? А где он был предыдущие 10 игр? Почему не забивал?

— Разве Роналду уходил с поля без голов в предыдущих 10 матчах сборной?

— Имею в виду матчи в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы (Роналду действительно не смог отличиться в 10 предыдущих матчах на ЧМ и Евро. В последний раз он забивал Гане в 2022 году на турнире в Катаре. — Прим. «СЭ»). А там соперники вообще-то были посильнее Узбекистана. Уругвай, Корея, Чехия... И что он показал в тех встречах?

— Но с Колумбией-то он точно выйдет в старте.

— Естественно. Ему было очень важно забить во втором туре. С другой стороны, если уж и такому Узбекистану не забивать... Самое интересное начинается теперь. Как он проявит себя против колумбийцев? Вот и посмотрим. Поймите, мы не желаем зла нашей сборной. Хотим, чтобы она прошла как можно дальше. Поэтому и просчитываем риски и говорим о реальных проблемах в составе. Ни в коем случае нельзя сейчас всех закидывать шапками! Иначе...

Португалия занимает второе место в группе K с 4 очками, Узбекистан идет на последней, четвертой строчке, команда еще не набрала ни одного очка на ЧМ-2026. В последнем туре групповой стадии турнира португальцы сыграют с Колумбией, а узбекистанцы — с ДР Конго.