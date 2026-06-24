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Расклады в группе A ЧМ-2026: что нужно Корее, Чехии и ЮАР для выхода в плей-офф

Фото Reuters

В ночь на четверг, 25 июня на ЧМ-2026 пройдут матчи третьего тура группы A: Чехия — Мексика и ЮАР — Корея. Начало игр — в 4.00 (мск).

Мексика набрала 6 очков и досрочно гарантировала себе первое место в группе. Корея, идущая второй с 3 очками, не сможет опередить мексиканцев при равенстве очков из-за поражения в очной встрече. Чехия и ЮАР набрали по 1 очку — чехи идут выше благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Расклады в группе A выглядят следующим образом:

— Корее достаточно ничьей с ЮАР, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. У азиатской сборной преимущество над Чехией по личной встрече — 2:1. Поражение от южноафриканцев грозит корейцам большими неприятностями: они с тремя очками станут четвертыми и вылетят, если Чехия победит Мексику, или останутся в ожидании итоговой таблицы третьих мест, если чехи не выиграют.

— Чехии для прямой путевки нужна только своя победа над Мексикой и поражение Кореи от ЮАР с нужным перевесом по разнице мячей. Личная встреча Чехии и ЮАР завершилась вничью — 1:1, при равенстве очков все решает общая разница мячей, которая пока на один гол лучше у европейцев. Чехам достаточно выиграть с тем же перевесом, с которым победят южноафриканцы (если это случится). Если Чехия выиграет с перевесом на мяч меньше, чем ЮАР, у этих сборных будет равенство и по общей разнице — после этого придется смотреть число забитых голов и может потребоваться сравнивать дисциплинарный рейтинг и рейтинг ФИФА. Впрочем, четырех очков почти наверняка хватит для выхода с третьего места — в отличие от двух или одного набранных очков.

— ЮАР нужна победа над Кореей. Если Чехия не обыграет Мексику, южноафриканцы выйдут в плей-офф напрямую со второго места. Если чехи тоже победят, то южноафриканцам будет желательно выиграть на два мяча крупнее европейцев. И снова — четырех очков почти наверняка хватит для выхода с третьего места, а с двумя очками шансы пройти дальше через общую таблицу будут очень низкими.

После двух туров ЧМ-2026 победу в&nbsp;своих группах оформили Мексика (A), США (D), Германия (E), Аргентина (J). Выход в&nbsp;плей-офф напрямую также обеспечили Франция и&nbsp;Норвегия (обе&nbsp;&mdash; I), Колумбия (K).Португалия будет убегать от Аргентины или Испании, а Франция обойдет Норвегию? Расклады ЧМ-2026 перед решающим туром

На кого могут выйти команды группы A

Победитель группы A сыграет с одной из третьих сборных групп C, E, F, H или I. Мексика уже знает свой статус, но не знает соперника.

Второе место группы A попадет на второе место группы B.

Третье место группы A, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы E или G.

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