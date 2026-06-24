Сборные Шотландии и Бразилии сыграют в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу в ночь с 24 на 25 июня. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 01.00 по московскому времени. Матч Шотландии и Бразилии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа C.

25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Следить за ключевыми событиями встречи Шотландия — Бразилия можно в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Бразилии набрала 4 очка и занимает 1-е место в группе С, команда Шотландии с 3 очками идет на третьей строчке в квартете.

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