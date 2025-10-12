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12 октября 2025, 07:29

Стойкович ушел с поста главного тренера сборной Сербии после поражения от Албании

Евгений Козинов
Корреспондент
Драган Стойкович.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 объявил об уходе со своего поста.

«Я переговорил с президентом и генеральным секретарем и подал в отставку. Я лично не ожидал этого поражения. Беру на себя всю ответственность и несу за это поражение полную ответственность», — приводит BeInSports слова Стойковича.

Стойкович работал со сборной Сербии с 2021 года. Сербская команда потерпела второе поражение подряд (в сентябре проиграли 0:5 Англии).

Албания набрала 11 очков и занимает 2-е место в группе К. Сербия с 7 очками идет на третьей строчке.

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