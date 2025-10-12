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12 октября 2025, 08:25

Холанн назвал фантастической победу над Израилем в отборе чемпионата мира

Руслан Минаев

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн прокомментировал победу над Израилем (5:0) в квалификации чемпионата мира-2026.

«Это просто фантастика, снова и снова. Мы все ближе к чемпионату мира. У нас команда с качеством. Мы знаем, что делать, и понимаем, что значит играть на «Уллеволе» (стадион в Осло. — Прим. «СЭ»). Мы снова проделали фантастическую работу. Надо просто постараться выиграть следующий матч. На этом фокус сейчас», — сказал Эрлинг Холанд в интервью телеканалу TV 2.

Эрлинг Холанн сделал хет-трик в&nbsp;матче против Израиля.Холанн — зверь. Дважды за две минуты не реализовал пенальти против Израиля, но все равно оформил хет-трик

Сборная Норвегии набрала 18 очков и продолжает лидировать в группе I. Израиль с 9 баллами располагается на третьей строчке.

Следующий матч в отборе чемпионата мира норвежцы проведут 13 ноября против Эстонии.

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