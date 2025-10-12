Холанн назвал фантастической победу над Израилем в отборе чемпионата мира

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн прокомментировал победу над Израилем (5:0) в квалификации чемпионата мира-2026.

«Это просто фантастика, снова и снова. Мы все ближе к чемпионату мира. У нас команда с качеством. Мы знаем, что делать, и понимаем, что значит играть на «Уллеволе» (стадион в Осло. — Прим. «СЭ»). Мы снова проделали фантастическую работу. Надо просто постараться выиграть следующий матч. На этом фокус сейчас», — сказал Эрлинг Холанд в интервью телеканалу TV 2.

Сборная Норвегии набрала 18 очков и продолжает лидировать в группе I. Израиль с 9 баллами располагается на третьей строчке.

Следующий матч в отборе чемпионата мира норвежцы проведут 13 ноября против Эстонии.