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США — Парагвай: прямая трансляция матча чемпионата мира

США и Парагвай сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 13 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стадион «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе.
Фото Getty Images

Сборные США и Парагвая сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 в ночь с 12 на 13 июня. Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа D.
13 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
США
Парагвай

Ключевые события встречи США — Парагвай будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Перед матчем состоится церемония открытия ЧМ. Организаторы приняли решение провести шоу в каждой стране-организаторе. Эфир начнется в 02.40 мск.

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