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Сегодня, 09:27

117 тысяч человек прошли подготовку к приему туристов на ЧМ-2026 в Мехико

Сергей Ярошенко

В Мехико 117 тысяч человек прошли специальную подготовку к приему туристов во время чемпионата мира 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра туризма столицы Мексики Алехандру Фраусто.

По словам Фраусто, министерство туризма продвигает программу обучения. Среди прошедших подготовку — работники сферы услуг, сотрудники гостиниц и ресторанов, транспортные работники, гиды, специалисты служб по работе с населением и волонтеры.

Кроме того, в стратегически важных районах города укрепили инфраструктуру и улучшили транспортную доступность к основным туристическим местам.

К услугам болельщиков и туристов, которые приедут на чемпионат мира в Мехико, будут 63 тысячи гостиничных номеров, почти 60 тысяч ресторанов и кафе, а также развитая сеть общественного транспорта.

Также столица Мексики подготовила фестивали, выставки и другие культурные мероприятия.

Первый матч турнира пройдет 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. В нем сыграют сборные Мексики и ЮАР.

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Источник: РИА Новости
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