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Сегодня, 10:45

Месси — о сборной Аргентины перед чемпионатом мира-2026: «Эта команда не останавливается на полпути»

Алина Савинова

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси охарактеризовал свою национальную команду перед стартом чемпионата мира-2026.

Турнир будет проходить с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде.

«Как я говорил ранее, эта команда не останавливается на полпути. Думаю, мы это уже доказали в матчах с любым соперником. Это команда-победитель, которая всегда хочет большего. Мы будем двигаться шаг за шагом, но с огромным энтузиазмом», — цитирует Месси Tyc Sports.

На чемпионате мира-2026 Аргентина сыграет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Аргентинцы являются победителями турнира 2022 года — тогда в финале они обыграли Францию (3:3, пенальти 4:2).

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