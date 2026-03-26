Украина и Швеция сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта

Украина и Швеция сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра пройдет в Валенсии (Испания) на стадионе «Сьюдад де Валенсия» начнется в 22.45 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события игры Украина — Швеция в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы.

26 марта, 22:45. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)

Матч Украина — Швеция в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В отборочном турнире Украина набрала 10 очков и заняла второе место в группе D. Швеция с 2 очками финишировала на 4-м месте в группе В.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».