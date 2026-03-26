Украина — Швеция: онлайн-трансляция стыкового матча ЧМ-2026
Украина и Швеция сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта
Украина и Швеция сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра пройдет в Валенсии (Испания) на стадионе «Сьюдад де Валенсия» начнется в 22.45 по московскому времени.
Отслеживайте ключевые события игры Украина — Швеция в матч-центре сайта «СЭ».
Матч Украина — Швеция в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
В отборочном турнире Украина набрала 10 очков и заняла второе место в группе D. Швеция с 2 очками финишировала на 4-м месте в группе В.
Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».
Новости