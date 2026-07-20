Ямаль смог к 19 годам выиграть чемпионаты Европы и мира

Полузащитник Ламин Ямаль стал чемпионом мира в составе сборной Испании по итогам встречи со сборной Аргентины (1:0 дополнительное время).

Ямаль победил в возрасте 19 лет и 6 дней. Он вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира.

Кроме того, Ямаль стал первым, кто так рано выиграл и чемпионат Европы, и чемпионат мира. На момент финала Евро-2024 полузащитнику было 16 лет и 362 дня.

На ЧМ-2026 Ямаль в восьми матчах забил гол и отдал одну результативную передачу.