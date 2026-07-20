Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира по футболу

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль вместе со свой командой выиграл чемпионат мира-2026. В финале Испания победила Аргентину (1:0 дополнительное время).

Ямаль победил в возрасте 19 лет и 6 дней. Он вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира.

Моложе него были только бразильцы Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 174 дня).

На ЧМ-2026 Ямаль в восьми матчах забил гол и отдал одну результативную передачу.