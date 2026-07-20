Президент Аргентины поблагодарил сборную за игру на ЧМ-2026 по футболу

Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил сборную страны за игру на ЧМ-2026 по футболу.

В финале турнира аргентинцы уступили Испании (0:1 доп. вр.).

«Огромное спасибо, игроки! Вы боролись до самого конца. Аргентина — всегда на высоте», — написал в соцсетях политик.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира в седьмой раз в истории и потерпела четвертое поражение в матчах за золото. Аргентинцы выигрывали ЧМ в 1978-м, 1986-м и 2022-м годах.