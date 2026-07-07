Тарасов осудил критику в адрес Роналду: «Он — гений! Такой же, как и Месси»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последнем чемпионате мира нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я не понимаю, как про Месси и Роналду можно говорить хоть в каком-то негативном ключе. Время покажет, как Португалия будет выступать без Криштиану. Я бы посмотрел на этих комментаторов, если бы у них в составе был бы Роналду. Чтобы они сделали, посадили его? Не вызывали бы в сборную? Говорить плохо можно всегда. Все что-то рассказывают, но успеха добиваются единицы. Роналду — это гений! Такой же, как и Месси», — сказал Тарасов «СЭ».

Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА (2019, 2025). Также Роналду является серебряным призером Евро-2004 и бронзовым призером Евро-2012.

Ранее нападающий заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.