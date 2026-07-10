Форвард сборной Швейцарии Иттен: «Ничего лучше, чем сыграть против Месси, и быть не может»

Нападающий сборной Швейцарии Седрик Иттен назвал особенной вехой в карьере возможность сыграть против аргентинского форварда Лионеля Месси.

Швейцария и Аргентина встретятся в четвертьфинале чемпионата мира-2026. Матч состоится 12 июля в Канзас-Сити (США).

«Ничего лучше, чем сыграть против Месси, и быть не может. Он в отличной форме, и нам точно нужно быть готовыми к матчу. Но вы видите, что каждая игра близка — мы с нетерпением ждем Канзас», — приводит Goal слова Иттена.

Полузащитник Ремо Фройлер согласился со словами партнера по сборной.

«Я никогда в карьере не играл против Месси, это, безусловно, нечто особенное. Мы заслужили четвертьфинал против Аргентины. Но ясно одно: мы этим не удовлетворимся. Мы выложимся по полной», — подчеркнул футболист.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.