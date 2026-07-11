Тухель заявил, что Райс готов сыграть с Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс будет готов сыграть против Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2026, заявил главный тренер команды Томас Тухель.

Райс, защитник Марк Гехи и восстановившийся после травмы Рис Джеймс приняли участие в пятничной тренировке. Ранее сообщалось, что Райс пропустил два дня занятий из-за кишечной инфекции, а участие Гехи оставалось под вопросом.

«На тренировке все игроки были в строю. Это лучшая новость. У нас все готовы сыграть, кроме дисквалифицированного футболиста», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Встречу с Норвегией пропустит защитник Джарелл Куанса. Он был удален в матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики (3:2).

Матч Норвегия — Англия пройдет 12 июля в Майами и начнется в 00.00 по московскому времени.