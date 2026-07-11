Президент ФФФ Диалло: «14 июля станет двойным праздником — праздником Франции и праздником футбола»

Президент федерации футбола Франции (ФФФ) Филипп Диалло прокомментировал выход национальной команды в полуфинал ЧМ-2026.

«Мы в полуфинале чемпионата мира! Наши «синие» проходят турнир без поражений, демонстрируя сплоченность и красивую игру.

Во вторник сборная Франции сыграет в восьмом полуфинале чемпионатов мира в своей истории и третьем подряд. Такого с нашей национальной командой еще никогда не случалось. И какой символизм: 14 июля станет двойным праздником — праздником Франции и праздником футбола!

Продолжайте дарить нам эмоции, вдохновлять нас и показывать, что такое настоящий красивый футбол. Сегодня вы — гордость всех французов. Спасибо, «синие». Идите за путевкой в финал!» — написал Диалло в соцсети X.

Франция сыграет с Испанией в полуфинале ЧМ-2026. Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

14 июля — День взяти Бастилии, национальный праздник во Франции.