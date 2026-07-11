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Сегодня, 09:43

Тилеманс назвал усталость причиной поражения Бельгии от Испании на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Полузащитник и капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс заявил, что команда уступила Испании (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года из-за усталости.

Матч прошел в Лос-Анджелесе. Тилеманс пропустил игру из-за травмы, полученной на разминке.

«Когда звучит финальный свисток, на результат уже нельзя повлиять. Мы — профессиональные спортсмены. Было видно, что многие футболисты были уставшими и истощенными. Именно поэтому у нас ничего не получилось. Но игроки сборной Бельгии полностью выложились на поле — я снимаю перед ними шляпу», — сказал Тилеманс.

Бельгия завершила выступление на турнире. Испанцы в полуфинале сыграют с Францией.

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