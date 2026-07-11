Жиньяк: «В атаке у сборной Франции четыре, пять, шесть настоящих монстров»

Экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк поздравил французскую команду с выходом в полуфинал ЧМ-2026. 40-летний француз посетил раздевалку «трехцветных» после победы над Марокко (2:0) в 1/4 финала.

«Я обожаю эту команду, у меня просто нет слов. В атаке у нее четыре, пять, шесть настоящих монстров, которые могут решить исход матча в любой момент. Невероятно. Я пришел поприветствовать тренера и нескольких бывших партнеров по команде, хотя их осталось уже не так много», — приводит пресс-служба сборной Франции слова Жиньяка.

Франция сыграет с Испанией в полуфинале ЧМ-2026. Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.