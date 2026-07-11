Главный тренер сборной Марокко извинился за игру команды на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби после поражения от Франции (0:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 через свои социальные сети обратился к болельщикам.

«Наш путь завершился вчера, но наши амбиции — нет. Мы приносим извинения за то, что не смогли показать ту игру, которой вы заслуживали.

Искренне благодарим Его Величество короля Мохаммеда VI за его мудрое руководство и неизменную поддержку марокканского футбола. Спасибо марокканскому народу — как в стране, так и за ее пределами. Ваша любовь, доверие и поддержка были источником нашей силы до самого конца.

С Божьей помощью мы вернемся еще сильнее. Будущее будет еще лучше, если будет на то воля Всевышнего. Вперед, Марокко!» — написал Уаби.