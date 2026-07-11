Челестини: «Сборная Швейцарии вышла на новый уровень зрелости»

Бывший тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Они, как всегда, проделывают потрясающую работу. Это крепкая команда, которая, судя по всему, вышла на новый уровень зрелости. Видно, что коллектив нацелен на достижение чего-то значимого.

В трудные моменты они не теряют самообладания: продолжают борьбу и не сдаются. Победы на таком уровне — это не вопрос удачи, а результат умения найти те самые нюансы, которые обеспечивают преимущество над соперником», — цитирует Челестини ФИФА.

В четвертьфинале ЧМ-2026 швейцарцы сыграют со сборной Аргентины. Матч пройдет 12 июля и начнется в 04.00 по московскому времени.