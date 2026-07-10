Daily Mail: Райса изолировали от сборной Англии из-за болезни

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс изолирован от команды из-за инфекционной болезни, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 27-летний футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, но болезнь усугубила ситуацию. В сборной Англии решили изолировать игрока от основной группы, чтобы сдержать потенциально опасную вспышку заболевания. Источники в лагере команды выразили уверенность в том, что распространение вируса удалось остановить.

Ранее сообщалось, что из-за заболевания Райс пропустил две тренировки.

В ночь с 11 на 12 июля Англия сыграет против Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026. На турнире Райс в четырех матчах сделал одну результативную передачу.