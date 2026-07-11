Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 12 июля

В ночь с 11 на 12 июля, сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Матч пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Аргентина — Швейцария можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Сборная Аргентины в 1/8 финала турнира обыграла Египет со счетом 3:2.

Сборная Швейцарии в 1/8 финала ЧМ победила Колумбию в серии пенальти 0:0 (4:3 по пенальти).