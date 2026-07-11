Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 12:00

Аргентина — Швейцария: прогноз, ставка и коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ по футболу

Опубликован прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу Аргентина — Швейцария
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Getty Images

В ночь с 11 на 12 июля, сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Начало — в 04.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ по футболу

Аналитики считают фаворитом матча Аргентину. Победу аргентинцев оценили в 1.72 (примерно 53% вероятности результата). На успех Швейцарии предложили котировку 5.60 (18%), на ничью — 3.50 (29%).

Статистика личных встреч

В истории очных противостояний в официальных матчах счет 2-0 в пользу Аргентины. В 1966 году в 3-м туре группового этапа чемпионата мира аргентинская сборная победила Швейцарию со счетом 2:0. В 2014-м в 1/8 финала Кубка мира аргентинцы обыграли швейцарцев с минимальным счетом — 1:0.

Прогноз экспертов

Спортивный комментатор Константин Генич

«Я думаю, что в матче с Аргентиной, а это игра под порядковым номером 100 на этом чемпионате мира, швейцарцы сыграют в своей излюбленной манере: окопаются сзади, очень организованно, очень аккуратно постараются закрыть фланги и середину. Мне очень бы не хотелось, чтобы игра заканчивалась без забитых мячей. Мне бы хотелось, чтобы кто-то в итоге в этом матче забил. Но вряд ли будет больше двух забитых мячей, возможно, только один. И я не уверен, что Аргентина дальше пройдет», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Норвегия — Англия: прогноз, ставка и коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ по футболу
Норвегия — Англия: во сколько начало матча 1/4 финала ЧМ, где смотреть трансляцию
Тухель: «Для меня большая честь быть тренером Кейна»
Аргентина — Швейцария: во сколько начало матча 1/4 финала ЧМ, где смотреть трансляцию
Аргентина — Швейцария: где смотреть матч 1/4 финала ЧМ по футболу
Норвегия — Англия: где смотреть матч 1/4 финала ЧМ по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Норвегия — Англия: прогноз, ставка и коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ по футболу

Веркаутерен о поражении Бельгии: «Удача не была на нашей стороне»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости