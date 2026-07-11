В ночь с 11 на 12 июля, сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Начало — в 04.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ по футболу

Аналитики считают фаворитом матча Аргентину. Победу аргентинцев оценили в 1.72 (примерно 53% вероятности результата). На успех Швейцарии предложили котировку 5.60 (18%), на ничью — 3.50 (29%).

Статистика личных встреч

В истории очных противостояний в официальных матчах счет 2-0 в пользу Аргентины. В 1966 году в 3-м туре группового этапа чемпионата мира аргентинская сборная победила Швейцарию со счетом 2:0. В 2014-м в 1/8 финала Кубка мира аргентинцы обыграли швейцарцев с минимальным счетом — 1:0.

Прогноз экспертов

Спортивный комментатор Константин Генич

«Я думаю, что в матче с Аргентиной, а это игра под порядковым номером 100 на этом чемпионате мира, швейцарцы сыграют в своей излюбленной манере: окопаются сзади, очень организованно, очень аккуратно постараются закрыть фланги и середину. Мне очень бы не хотелось, чтобы игра заканчивалась без забитых мячей. Мне бы хотелось, чтобы кто-то в итоге в этом матче забил. Но вряд ли будет больше двух забитых мячей, возможно, только один. И я не уверен, что Аргентина дальше пройдет», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».