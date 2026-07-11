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Сегодня, 11:44

Тухель: «Для меня большая честь быть тренером Кейна»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил игру нападающего и капитана команды Харри Кейна на чемпионате мира-2026.

«Мы говорим о нем перед каждым матчем, потому что он решает для нас исход игр. Он наш лидер, он ведет за собой своим примером. Он находится в лучшей форме в жизни и на высшей точке карьеры.

У него мышление командного игрока. Он готов вести за собой, подталкивать остальных, всегда готов брать на себя ответственность, играть и помогать нам. Для нас большая честь, что он наш капитан, и для меня большая честь быть его тренером», — цитирует Тухеля Sky Sports.

На счету 32-летнего Кейна 6 голов в 5 матчах на турнире.

В полуфинале ЧМ-2026 англичане сыграют против Норвегии. Матч состоится 12 июля и начнется в 00.00 по московскому времени.

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