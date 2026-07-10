Тренер сборной Португалии Жезуш: «Роналду никогда не будет проблемой ни для национальной сборной, ни для меня»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

71-летний специалист возглавил сборную Португалии 10 июля 2026 года. Последним местом работы Жезуша был «Аль-Наср», где выступает 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Жезуш покинул саудовский клуб летом.

«Криштиану никогда не будет проблемой ни для национальной сборной, ни для меня. Криш — символ португальского футбола. Он хочет продолжить выступать за «Аль-Наср» и завершит свою карьеру именно в «Аль-Насре». С Криштиану легко работать», — приводит слова Жезуша журналист Фабрицио Романо.

Португалия дошла до 1/8 финала ЧМ-2026, где проиграла Испании (0:1).