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10 июля, 23:59

Испания победила Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Руслан Минаев
Микель Мерино забивает победный гол.
Фото Getty Images

Сборная Испании обыграла сборную Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра проходила в Лос-Анджелесе на «SoFi Stadium».

Счет на 30-й минуте открыл полузащитник испанской сборной Фабиан Руис. У бельгийцев на 41-й минуте отличился форвард Шарль де Кетеларе. Победу «Красной фурии» на 88-й минуте принес мяч хавбека Микеля Мерино, который появился на поле двумя минутами ранее.

Вратарь бельгийцев Тибо Куртуа был заменен в середине второго тайма из-за травмы бедра.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026 и сыграет с Францией, которая в 1/4 финала обыграла Марокко (2:0).

Чемпионат мира. 1/4 финала.
10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
2:1
Бельгия

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