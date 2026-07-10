Испания победила Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла сборную Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра проходила в Лос-Анджелесе на «SoFi Stadium».

Счет на 30-й минуте открыл полузащитник испанской сборной Фабиан Руис. У бельгийцев на 41-й минуте отличился форвард Шарль де Кетеларе. Победу «Красной фурии» на 88-й минуте принес мяч хавбека Микеля Мерино, который появился на поле двумя минутами ранее.

Вратарь бельгийцев Тибо Куртуа был заменен в середине второго тайма из-за травмы бедра.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026 и сыграет с Францией, которая в 1/4 финала обыграла Марокко (2:0).