12 июля сборные Норвегии и Англии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

В ночь с 11 на 12 июля, сборные Норвегии и Англии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Норвегия — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Норвегии набрала 6 очков и заняла второе место в группе I. Команда Столе Сольбаккена в групповом этапе проиграла Франции (1:4), победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2). В 1/16 финала «викинги» обыграли Кот'д Ивуар (2:1), а в 1/8 финала — Бразилию (2:1).

Сборная Англии заняла первое место в группе L, набрав 7 очков. Команда Томаса Тухеля в групповом этапе победили Хорватию (4:2), Панаму (2:0), сыграла вничью с Ганой (0:0). В 1/16 финала англичане обыграли ДР Конго (2:1), в 1/8 финала выбили Мексику (3:2).