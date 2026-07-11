Аргентина — Швейцария: когда матч 1/4 финала ЧМ по футболу, дата и время
Сборные Аргентины и Швейцарии встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в ночь на воскресенье, 11 июля. Игра пройдет на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры четвертьфинала ЧМ-2026. Следить за основными событиями и результатом игры Аргентина — Швейцария можно также в матч-центре на нашем сайте.
В предыдущих раундах плей-офф Аргентина победила Кабо-Верде и Египет, а Швейцария — Алжир и Колумбию. Победитель матча встретится в полуфинале с Норвегией или Англией.
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