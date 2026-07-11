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Сегодня, 09:30

Агкацев обещал Ленини новые часы за победу над Аргентиной на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что обещал одноклубнику Кевину Ленини новые часы за победу сборной Кабо-Верде над Аргентиной на чемпионате мира.

Сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира впервые вышла в плей-офф турнира, где в 1/16-й уступила Аргентине в дополнительное время со счетом 2:3.

«Чемпионат мира показал, что многие команды научились хорошо обороняться, нет таких крупных счетов. Кто бы мог подумать, что Кабо-Верде сыграет с Аргентиной со счетом 2:3. Наверное, вот этот матч стал неожиданностью.

Я близко общаюсь с Кевином Ленини, понимал, что у них очень хорошая банда собралась. Перед матчем с Аргентиной, кстати, с ним созвонился. Сказал ему: если выиграете Аргентину, с меня часы. Повезло, конечно. Но у меня есть уже история с Ленини и часами. Один раз договаривался с ним, после чемпионства подарил ему часы. Плюс-минус 10 тысяч долларов. Подумаем теперь про утешительный подарок для Кевина», — приводит слова Агкацева ТАСС.

Ленини выступает за «Краснодар» с 2024 года. Его контракт с «быками» рассчитан до конца июня 2027-го.

Источник: ТАСС
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Чемпионат мира по футболу 2026

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