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Сегодня, 11:45

Норвегия — Англия: прогноз, ставка и коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ по футболу

Опубликован прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу Норвегия — Англия
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гарри Кейн и Джуд Беллингем, игроки сборной Англии.
Фото Getty Images

В ночь с 11 на 12 июля, сборные Норвегии и Англии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026. Начало — в 00.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч 1/4 финала ЧМ Норвегия — Англия

Аналитики считают фаворитом матча сборную Англии. Победа команды Томаса Тухеля получила котировку 1.80 (примерно 50% вероятности). Коэффициент на сборную Норвегии — 4.40 (23%), на ничью — 3.75 (27%).

Статистика личных встреч

В истории очных противостояний у Англии — три победы, у Норвегии — две. Еще три встречи завершились вничью.

В рамках Кубка мира соперники встречались в отборочном турнире ЧМ-1982, тогда англичане в первом матче квалификации победили на «Уэмбли» (4:0) и в ответном проиграли норвежцам (1:2). В отборе ЧМ-1994 в первом матче команды сыграли вничью (1:1), в ответном норвежская сборная победила (2:0).

Прогноз экспертов

Советский и российский футболист Александр Мостовой

«Судя по всему, норвежская сказка закончится. Не будь Эрлинга Холанда, что сделала бы Норвегия против Бразилии? Бразильцы не забили пенальти, вратарь отразил выход один на один. Пять раз перешли центр поля и два гола забили благодаря Холанду. Этим и прекрасен футбол. Я думаю, что англичанам будет тяжело, но они небольшие фавориты. Может быть, не все закончится в основное время, — сказал Мостовой NEWS.ru.

Спортивный комментатор Константин Генич

«Вряд ли мы увидим такой результативный футбол, как в 1/8 финала. Скорее всего, здесь команды больше будут присматриваться к сопернику, стараться минимизировать риски и что-то пробовать реализовать впереди с помощью стандартов. Англия оставила очень много сил и эмоций в игре против Мексики. И еще надо понять вообще, как это все отразится в дальнейшем на англичанах, потому что, действительно, на высокогорье играть очень опасно. Вопрос восстановления сил сейчас может стать ключевым для Англии», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Российский футболист Роман Павлюченко

Конечно, большинство будет ставить на Англию. Но после победы над бразильцами норвежцы, похоже, обрели невероятную уверенность и окрылились. А Холанд — это вообще отдельная вселенная. Даже не подберу нужного слова: парень словно с другой планеты, он просто вколачивает свои моменты в сетку без раздумий. В такой форме его остановить почти невозможно. У англичан есть Кейн, и я уверен, что он тоже найдет свой шанс. Поэтому мой выбор скорее в пользу Норвегии», — приводит слова Павлюченко Liveresult.

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