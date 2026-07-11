Сборные Аргентины и Швейцарии встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в ночь на воскресенье, 11 июля. Игра состоится на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры четвертьфинала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Аргентина — Швейцария можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

В предыдущих раундах плей-офф Аргентина обыграла Кабо-Верде и Египет, а Швейцария — Алжир и Колумбию. Победитель матча встретится в полуфинале с Норвегией или Англией.

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