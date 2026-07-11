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Сегодня, 10:34

Фабиан Руис — о выходе Испании в полуфинал ЧМ-2026: «Это уникальное чувство»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис поделился эмоциями после победы над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Сначала было немного непривычно. Мы знали, что будет тяжело играть против такой сильной команды. Как мы всегда говорим, эта команда никогда не сдается. Мы уже привыкаем к тому, что Мерино забивает в концовке матча. Футболисты, выходящие на замену, играют важную роль.

Эти чувства невозможно передать словами: когда слышишь гимн, видишь своих людей. Выйти в полуфинал со своими соотечественниками, ощущая поддержку всей страны, — нет ничего прекраснее этого. Это уникальное чувство. Такие моменты навсегда остаются в памяти», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Руис забил гол в матче на 30-й минуте.

В полуфинале турнира испанцы сыграют со сборной Францией. Встреча пройдет 14 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

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