Норвегия и Англия встретятся в четвертьфинале чемпионата мира

Национальные команды Норвегии и Англии встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года в ночь на воскресенье, 12 июля. Игра будет проходить на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 0.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры четвертьфинала чемпионата мира. Следить за основными событиями и результатом игры Норвегия — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)

В предыдущих раундах плей-офф Норвегия победила Кот-д'Ивуар и Бразилию, а Англия обыграла ДР Конго и Мексику. Победитель матча встретится в полуфинале с Аргентиной или Швейцарией.